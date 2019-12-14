شاهد: مهاجرون يصارعون قساوة البرد في أوحال وأمطار مخيم ليسبوس اليوناني

يصارع آلاف المهاجرين قساوة الحياة في مخيم ليسبوس اليوناني، حيث أحاطت بهم الأوحال من كل جانب تحت الأمطار الغزيرة، وفي ظل البرد القارس. واحتمى اللاجئون بخيام من البلاستيك قرب أكوام من أكياس النفايات المكدسة وسط المخيم. ويوجد اليوم في اليونان أكثر من مائة ألف مهاجر ولاجئ، بحسب وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، حوالي 40 ألفا منهم انقطعت بهم السبل على جزر في بحر إيجه. وتقول الحكومة اليونانية إنها بدأت بنقل المهاجرين على التراب اليوناني لتسهيل تجميعهم. وتقول منظمات إنسانية إن الأوضاع في الجزر لا إنسانية وخطيرة، وإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتقاسم العبء.
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