شاهد: نشطاء المناخ يتظاهرون في مدريد وسط مخاوف فشل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

نظم نشطاء المناخ احتجاجًا الجمعة في مدريد بعد أن نفد الوقت لدى السياسيين للتوصل إلى اتفاق في اليوم الأخير من محادثات المناخ كوب 25. وتظاهر النشطاء ومعظمهم من مؤيدي حركات تمرد المستقبل والانقراض بالقرب من المكان الذي تجري فيه المحادثات. وتزامنت الاحتجاجات مع وصول مؤسسة "مستقبل" غريتا تونبرغ إلى مدينة تورينو بعد رحلة برية استغرقت 24 ساعة من مدريد للمشاركة في أحد الاحتجاجات.

ودخل مؤتمر الأمم المتحدة الذي استمر أسبوعين، ونقل إلى إسبانيا بعد اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في تشيلي، يومه الأخير مع المندوبين الذين شككوا في القضايا العالقة في اتفاقية باريس لعام 2015 ، والتي تهدف إلى الحد من درجات الحرارة العالمية السريعة الارتفاع.