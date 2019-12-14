شاهد: نشطاء المناخ يتظاهرون في مدريد وسط مخاوف فشل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

نظم نشطاء المناخ احتجاجًا الجمعة في مدريد بعد أن نفد الوقت لدى السياسيين للتوصل إلى اتفاق في اليوم الأخير من محادثات المناخ كوب 25. وتظاهر النشطاء ومعظمهم من مؤيدي حركات تمرد المستقبل والانقراض بالقرب من المكان الذي تجري فيه المحادثات. وتزامنت الاحتجاجات مع وصول مؤسسة "مستقبل" غريتا تونبرغ إلى مدينة تورينو بعد رحلة برية استغرقت 24 ساعة من مدريد للمشاركة في أحد الاحتجاجات.
ودخل مؤتمر الأمم المتحدة الذي استمر أسبوعين، ونقل إلى إسبانيا بعد اندلاع الاضطرابات الاجتماعية في تشيلي، يومه الأخير مع المندوبين الذين شككوا في القضايا العالقة في اتفاقية باريس لعام 2015 ، والتي تهدف إلى الحد من درجات الحرارة العالمية السريعة الارتفاع.
No Comment المزيد من
شاهد: منتخب كوريا الجنوبية يُتوج بطلا للعالم لسباق الطائرات بدون طيار
شاهد: مهاجرون يصارعون قساوة البرد في أوحال وأمطار مخيم ليسبوس اليوناني
شاهد: فوكوشيما اليابانية نقطة انطلاق تناوب مشعل أولمبياد طوكيو 2020
شاهد: السلطات الباكستانية تحرق وتتلف بضائع مهربة قيمتها حوالي 250 مليون دولار
شاهد: زعيم حزب المحافظين البريطاني بوريس جونسون يستقبل استقبال الأبطال
فيديو: أبرز فقرات لا تعليق الأسبوعية
اختيار حرف "ري" أول رمز حروف "كانجي" الصينية كرمز لهذا العام في اليابان
شاهد: نشطاء لأجل البيئة يتسلقون مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل
شاهد: تحطم طائرة بمحركين على طريق عمومية في الولايات المتحدة
شاهد: البخار يغطي شوارع وارسو عقب انفجار أنبوب للتدفئة
شاهد: شياطين التشيك تتسكع في قرية مثلجة في عيد القديس نقولا
رئيسة كنيسة أميركية تدافع "مغارة الأقفاص": الهدف منها ليس سياسياً
شاهد: أفعى برأسين تثير ضجة في شرق الهند
شاهد: فقدان 8 أشخاص في جزيرة وايت آيلاند بنيوزيلندا