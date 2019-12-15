شاهد: الصيادون الصينيون يكرمون البحيرة وشباك الصيد بمناسبة إفتتاح الموسم

إنطلق موسم الصيد الشتوي السنوي الجمعة في بحيرة تشاجان بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين. ويعد صيادو بحيرة تشاجان آخر قبيلة للصيد لا تزال موجودة في الصين. القبيلة حافظت على تقنيات الصيد القديمة التي تقوم على حفر ثقوب في الجليد لرمي شباك الصيد واستخدام الخيول لسحبها من بعد. وتعد هذه التقنية القديمة تقليدا منغوليا يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام. ويهدف يوم الإفتتاح لتكريم البحيرة وإيقاظ شبكة صيد الأسماك.

يستمر موسم الصيد في البحيرة حتى يوم رأس السنة الصينية القمرية المقررة في 25 يناير/ كانون الثاني القادم.