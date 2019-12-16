عاجل

no comment

شاهد: الرئيس الإيطالي يحضر حفلا موسيقيا للمايسترو ريكاردو موتي في مجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ الإيطالي، الأحد، مراسم الاحتفال بموسم أعياد الميلاد في تقليد سنوي.

وحضر الحفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث تابع عرضا موسيقيا للمايسترو ريكاردو موتي برفقة الفرقة الموسيقية "أوركسترا لويجي تشيروبيني للشباب".

ويعتبر المايسترو الإيطالي ريكاردور موتي أحد أشهر الموسيقيين على مستوى العالم وهو حاصل على جائزة "بريغيت نيلسون" عام 2011 وهي أكبر جائزة في عالم الموسيقى الكلاسيكية.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox