شاهد: الرئيس الإيطالي يحضر حفلا موسيقيا للمايسترو ريكاردو موتي في مجلس الشيوخ

شهد مجلس الشيوخ الإيطالي، الأحد، مراسم الاحتفال بموسم أعياد الميلاد في تقليد سنوي.

وحضر الحفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، حيث تابع عرضا موسيقيا للمايسترو ريكاردو موتي برفقة الفرقة الموسيقية "أوركسترا لويجي تشيروبيني للشباب".

ويعتبر المايسترو الإيطالي ريكاردور موتي أحد أشهر الموسيقيين على مستوى العالم وهو حاصل على جائزة "بريغيت نيلسون" عام 2011 وهي أكبر جائزة في عالم الموسيقى الكلاسيكية.