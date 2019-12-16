شاهد: سباق خاص بسانتا كلوز في ضواحي باريس لمساعدة الأطفال

شارك ما يقارب 4000 عداء يرتدون ملابس سانتا كلوز في سباق جرى الأحد في ضاحية إيسي لي مولينو بجنوب غرب باريس في النسخة الثانية والأربعين من هذا الحدث الذي يجمع ما بين الصغار والكبار. وبعد أن تنافس المئات من الأطفال في سباق الأقزام ورجل ثلج وحيوانات الرنة، خاص الكبار في لباس بابا نويل سباقا على مسافة 10 كيلومترات.
عائدات هذا المهرجان المعروف باسم "سباق عيد الميلاد "، يتم التبرع إلى العديد من الجمعيات الخيرية. وتمكن هذا الحدث من جمع 11000 يورو قدمت لأربع جمعيات خيرية محلية للأطفال تدعم مكافحة سرطان الدم وسرطان الثدي.
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