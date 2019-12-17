شاهد: طرقات مزدحمة ومحطات مكتظة في اليوم الـ 13 من إضراب عمال النقل في فرنسا

سجلت فرنسا في صباح اليوم الـ 12 من إضراب عمال النقل بسبب إصلاح نظام التقاعد في فرنسا ازدحامات مرورية على الطرق المؤدية إلى باريس وضواحيها بطول 600 كم في ضواحي باريس مقابل 200 إلى 350 كيلومترا عادة. وساد التشنّج صباحا في باريس حيث سجّلت حوادث حول أحقية المرور بين مستخدمي الدراجات الهوائية والمارة والسائقين وسط تساقط الأمطار بغزارة. وفي مواجهة احتمال مواصلة الإضراب خلال فترة الأعياد، تصاعد السجال بين الحكومة والنقابات، حيث يتمسك كل طرف بموقفه ما يجعل الوضع في طريق مسدود للأسبوع الثالث.