شاهد: تدخل رجال الإطفاء لإخماد حريق خلال المظاهرات في باريس

تمّ استدعاء رجال الإطفاء بالعاصمة الفرنسية باريس لإخماد حريق شبّ بدراجة نارية خلال المظاهرات الضخمة التي شارك فيها الآلاف احتجاجا على قانون إصلاح نظم التقاعد الذي تقترحه الحكومة الفرنسية وترفضه النقابات العمالية. وشكلت الشرطة خط حماية بين رجال الإطفاء والمتظاهرين مما سمح لسيارة الإطفاء بالوصول إلى المكان المحدد وإطفاء النيران.

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