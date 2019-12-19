شاهد: تدخل رجال الإطفاء لإخماد حريق خلال المظاهرات في باريس

تمّ استدعاء رجال الإطفاء بالعاصمة الفرنسية باريس لإخماد حريق شبّ بدراجة نارية خلال المظاهرات الضخمة التي شارك فيها الآلاف احتجاجا على قانون إصلاح نظم التقاعد الذي تقترحه الحكومة الفرنسية وترفضه النقابات العمالية. وشكلت الشرطة خط حماية بين رجال الإطفاء والمتظاهرين مما سمح لسيارة الإطفاء بالوصول إلى المكان المحدد وإطفاء النيران.
No Comment المزيد من
شاهد: روبوتات تلعب كرة الطاولة وتنقذ حياة الانسان
شاهد: 1500 طالب عسكري روسي يشاركون في حفل راقص يستحضر روسيا القيصرية
شاهد: قبيل مواجهة الكلاسيكو .. بيكيه وراموس في قبلة رومانسية
شاهد: مخاوف من موجة حر تضرب أستراليا قبل احتواء الحرائق المشتعلة فيها
شاهد: "فندق الجليد" يستقبل عامه الثلاثين بحلة جديدة ... والربيع يعانق الشتاء
عشاق سلسلة "حرب النجوم" يلتقون بأبطالهم
شاهد: العاصمة التايوانية تايبيه تشع بالأضواء احتفالا بأعياد الميلاد
شاهد: طرقات مزدحمة ومحطات مكتظة في اليوم الـ 13 من إضراب عمال النقل في فرنسا
شاهد: الرئيس الإيطالي يحضر حفلا موسيقيا للمايسترو ريكاردو موتي في مجلس الشيوخ
شاهد: متظاهرون يقتحمون مراكز تجارية في هونغ كونغ
شاهد: نشطاء المناخ يتظاهرون أمام دار الأوبرا في سيدني بالزي الأحمر
شاهد: سباق خاص بسانتا كلوز في ضواحي باريس لمساعدة الأطفال
شاهد: الصيادون الصينيون يكرمون البحيرة وشباك الصيد بمناسبة إفتتاح الموسم
شاهد: متاهة جليدية تحط الرحال وسط واشنطن