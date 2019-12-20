شاهد: "سانتا كلوز" يتجول على ظهر جمل في شوارع القدس

تنكر شاب في شكل وملامح "سانتا كلوز" أو "بابا نوال"، وهو يمتطي جملا، يجوب به شوارع القدس، احتفالا بأعياد الميلاد.

"سانتا كلوز"، نجح في جذب حشد كبير من الناس، وقدّم لهم أشجار أعياد الميلاد، فتفاعلوا معه بالتقاط صور "السلفي"، وقد بدت ملامح البهجة والسرور على ملامحهم.