فيديو: طالبة من فيرجينيا تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة 2020

توجت ملكة جمال ولاية فرجينيا الأميركية، كاميل شراير، مكلة جمال الولايات المتحدة 2020، أمس، الخميس، في مهرجان تنافست فيه بطبيعة الحال، 51 سيدة أميركية. شراير التي تبلغ 24 عاماً من العمر، تتخصص في الصيدلة، وتخلف نِيا فراكلن ملكة جمال البلاد في 2019. وأقيمت المسابقة هذا العام في ولاية كونيتيكت لأول مرة. تاريخياً، بدأت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة في العام 1921، أي قبل 99 عاماً بالضبط، وأقيمت أول نسخة من الاحتفال في نيوجيرسي. وتشكرت شراير اللجنة التي أدخلت تعديلات على المسابقة، أتاحت للمشاركات إبراز مواهبهن وثقافتهن، إضافة إلى جمالهن، وتلقت منحة بقيمة 300 ألف دولار فور تتويجها...
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