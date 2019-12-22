شاهد: عمل فني جديد لبانكسي في بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد

قدم الفنان البريطاني المعروف باسم "بانكسي" أحدث أعماله في مدينة بيت لحم بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد المسيحية. العمل الذي أسماه بانكسي "ندبة بيت لحم" يظهر مجسمات للمسيح طفلاً بجانب مريم العذراء والقديس يوسف طبقاً للعقيدة المسيحية وهم أمام القطع الخرسانية التي تحاكي تلك التي تشيدها إسرائيل للفصل بين أراضيها والأراضي الفلسطينية. ويُعرض عمل بانكسي الجديد بالفندق الذي يملكه الفنان البريطاني في نفس المدينة.

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