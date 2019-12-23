شاهد: سانتا كلاوس يبدأ تحضيراته لعيد الميلاد في فنلندا المثلجة

في الصباح الباكر في قرية "سانتا كلاوس"، الواقعة على حافة الدائرة القطبية الشمالية، شمال روفانيمي، عاصمة إقليم لابي الفنلندي، يقوم سانتا كلاوس بآخر الترتيبات من أجل القيام بجولة حول العالم لتقديم هداياه للأطفال مع اقتراب عيد الميلاد. ورغم شروق الشمس عند الساعة الـ 11 صباحاً في هذا الوقت من العام غير أن سانتا استيقظ باكرا وحمل الهدايا على عربته التي تجرها الأيائل. وقال إنه حضر قائمة هداياه التي سيقدمها للأطفال الذين راسلوه من مختلف أنحاء العالم.