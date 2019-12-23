شاهد: حيوانات جبال الصين يستمتعون بموسم الثلوج

أظهرت لقطات فيديو من داخل محمية شينونغييا الوطنية في الصين مظاهر فريدة لاستمتاع الحيوانات بالطقس الجليدي. وبدت الحماسة المفرطة على وجوه القرود والدببة التي تسلقت فروع الأشجار للحصول على أفضل رؤية للثلوج البيضاء. وجذبت مشاهدة لهو الحيوانات العديد من الزوار الذين أتوا للاستمتاع بمشاهدتهم في حالتهم الفطرية.
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