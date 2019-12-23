شاهد: مدينة البندقية تواجه خطر الفيضانات مجددا

تواجه مدينة البندقية الإيطالية احتمال حدوث مزيد من الفيضانات حيث وصل ارتفاع المياه إلى 1.44 متر هذا الاثنين. وتعاني المدينة العائمة من موجة الفيضانات منذ نوفمبر-تشرين الثاني حيث تجاوز ارتفاع المياه 1.80 مترا وهو المستوى الأعلى منذ 50 عاما. وأوضح عمدة المدينة أن الأضرار الإجمالية التي لحقت بالمدينة قدرت بحوالي مليار يورو، مؤكدا تضرر المنازل والمتاجر والشركات والمعالم التاريخية من الفيضانات.

ورغم المد العالي إلا أن البندقية استأنفت أعمالها وأنشطتها مباشرة بعد الفيضانات الاستثنائية، لكن أصحاب الفنادق أكدوا أنهم يواجهون خسائر بسبب إلغاء نسبة كبيرة من الحجوزات منذ فيضانات الشهر الماضي. وتستقطب مدينة البندقية أكثر من 25 مليون سائح كل عام، وقد أثارت السياحة الجماعية نقاشا دام عقودا حول مستقبل المدينة.