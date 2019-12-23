شاهد: اليابان تفتتح ملعبها الوطني الجديد استعداداً للأولمبياد

افتُتح الملعب الوطني الجديد في اليابان في حضور نجم ألعاب القوى السابق الجامايكي يوسين بولت استعداداً لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيف المقبل. وبُني الملعب، الذي يتسع لستين ألف مشاهد ويحتوي على معدات مذهلة لتبريد الحرارة، بنفس موقع ملعب طوكيو الوطني القديم. وسيشهد الملعب مراسم الافتتاح والحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية.

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