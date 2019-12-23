شاهد: اليابان تفتتح ملعبها الوطني الجديد استعداداً للأولمبياد

افتُتح الملعب الوطني الجديد في اليابان في حضور نجم ألعاب القوى السابق الجامايكي يوسين بولت استعداداً لاستضافة طوكيو للألعاب الأولمبية الصيف المقبل. وبُني الملعب، الذي يتسع لستين ألف مشاهد ويحتوي على معدات مذهلة لتبريد الحرارة، بنفس موقع ملعب طوكيو الوطني القديم. وسيشهد الملعب مراسم الافتتاح والحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية.
No Comment المزيد من
شاهد: غناء نشيد "مغتصب في طريقك" ضد العنف ضد المرأة في أثينا
شاهد: عمل فني جديد لبانكسي في بيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد
شاهد: شهران من الاحتجاجات العنيفة في تشيلي
شاهد: المتظاهرون الجزائريون يرفضون رئاسة تبون
فيديو: طالبة من فيرجينيا تفوز بلقب ملكة جمال الولايات المتحدة 2020
شاهد: أنصار الحريري يشتبكون مع الجيش وسط بيروت
شاهد: نشطاء بيئيون يغلقون شارعاً وسط سيدني مطالبين بحالة طوارئ مناخية
شاهد: أبرز وأجمل مقاطع الفيديو لأحداث الأسبوع
شاهد: "سانتا كلوز" يتجول على ظهر جمل في شوارع القدس
شاهد: ملكة بريطانيا تؤكد أن تنفيذ "بريكست" أولوية الحكومة
اشتباكات عنيفة في محيط ملعب كامب نو أثناء مباراة برشلونة وريال مدريد
شاهد: ساوث ويلز الأسترالية تعلن حالة الطوارئ بسبب الحرائق
شاهد: بداية تقطيع الجليد استعدادا لمهرجان النحت الشتوي في الصين
شاهد: تدخل رجال الإطفاء لإخماد حريق خلال المظاهرات في باريس