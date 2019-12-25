شاهد: معرة النعمان السورية تتحول لمدينة أشباح

قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أطفال، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر/كانون الأول في غارات جوية روسية استهدفت شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات استهدفت قرية جباس بالقرب من بلدة سراقب في محافظة إدلب الجنوبية، مما أسفر عن مقتل مدنيين كانوا في مأوى داخل مدرسة وبالقرب منها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" يوم الثلاثاء إن "الأطفال يتحملون وطأة العنف المتصاعد في شمال غرب سوريا".