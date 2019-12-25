شاهد: "عفريت طائر" يزين بالبهجة أعياد أطفال شمال شرق إسبانيا

أضاف عرض ل "عفريت طائر" سحراً وبهجة على احتفالات الميلاد التي يعيشها الأطفال في شمال شرق إسبانيا.

وخطف العفريت الطائر قلوب الأطفال عندما قام بحركاته البهلوانية أثناء طيرانه داخل صالة مغلقة (نفق إمبوريابرافا الهوائي)، وقام بلعب اليانصيب معهم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر.

وحصل الفائزون على هدايا ميلاد مبكرة.

وفي نهاية اللقاء جمع العفريت رسائل الأطفال إلى بابا نويل الذي لم يظهر خلال هذه الفعالية.