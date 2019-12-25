شاهد: صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في مراكز تجارية بهونغ كونغ عشية الميلاد

اصطدمت شرطة مكافحة الشغب بمتظاهرين مؤيدين للديموقراطية ليل الثلاثاء في مركز تجاري في هونغ كونغ عشية عيد الميلاد، بعدما دعا المتظاهرون لتنظيم تظاهرات خاطفة خلال موسم الأعياد.

واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل لصد المتظاهرين بعدما اعتقلت عناصر تابعة لها ترتدي الزي المدني العديد منهم داخل مركز هاربر سيتي، الواقع في تسيم شا تسوي، أحدى أكثر المناطق التجارية ازدحاما في المدينة.

وتشهد عدة مراكز تسوق في هونغ كونغ تظاهرات تزداد عنفا منذ بدء حركة الاحتجاجات، التي تهز المستعمرة البريطانية السابقة المتمتعة بحكم شبه ذاتي، منذ ستة أشهر.