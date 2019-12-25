عاجل
شاهد: مظاهرات في نيودلهي للتنديد بقانون الجنسية الجديد

no comment

شاهد: مظاهرات في نيودلهي للتنديد بقانون الجنسية الجديد

تستمر المظاهرات المناهضة لقانون الجنسية الجديد في الهند، إذ تظاهر مئات الطلاب والناشطين في شوارع نيودلهي الثلاثاء 24 كانون الأول/ ديسمبر.

وتطالب المظاهرات بإلغاء القانون الجديد المثير للجدل، والذي اتخذت السلطات منذ صدوره نهجاً متشدداً لقمع الاحتجاجات في كل أنحاء البلاد، كحظر التجمعات العامة ومنع الوصول إلى الإنترنت في بعض الولايات.

وسار المتظاهرون إلى منطقة قريبة من البرلمان، حاملين لافتة كبيرة كتب عليها "نحن شعب الهند"، ورددوا شعارات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي وقوات الشرطة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox