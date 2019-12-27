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شاهد: كيف يحتفل "أحفاد العبيد" في البيرو بعيد الميلاد

يحي سكان البيرو في أمريكا اللاتينية عيد الميلاد في أجواء احتفالية خاصة حيث يقوم المحتفلون بتأدية رقصات جماعية في الكنائس.

ويرتدي من يطلقون على أنفسهم "أحفاد العبيد" في مدينة الكارمن في البيرو ألبسة خاصة بالمناسبة فيما ترتدي النسوة لباسا أبيضا يشبه فستان الزفاف ويقمن تأدية رقصة تستخدم فيها الأقدام بشكل كبير.

ويحاول الأحفاد نقل الرقصة لأطفالهم من أجل المحافظة عليها وتشير كلمة "أحفاد العبيد" إلى أسلاف السكان الذين تم استقدامهم قديما من القارة الأفريقية.

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