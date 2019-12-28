وقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مركز تجاري في شيونغ شوي، بالقرب من حدود هونغ كونغ مع البر الرئيسي حيث دعا المحتجون التجار الصينيين إلى مغادرة الجزيرة لتعطيل النشاط الاقتصادي والضغط أكثر على الحكومة.
وتجمع أكثر من 100 متظاهر في المركز التجاري وهم يهتفون "حرروا هونغ كونغ" و "عدوا إلى البر الرئيسي". وتعامل عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية بعنف مع المتظاهرين. وتشهد هونغ كونغ حركة احتجاجية منذ يونيو-حزيران على خلفية قانون تسليم مطلوبين في هونغ كونغ إلى القضاء الصيني، وقد رفع المحتجون من سقف مطالبهم لتشمل المزيد من الديمقراطية ومسائل أخرى.
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