شاهد: متظاهرون يضعون ضمادات احتجاجا على عنف الشرطة في الهند

تظاهر المئات خارج جامعة جاميا في العاصمة الهندية نيودلهي احتجاجا على قانون الجنسية الجديد. ووضع المتظاهرون ضمادات في أجزاء مختلفة من أجسامهم للتنديد بعنف رجال الشرطة خلال الاحتجاجات.

ولقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب المئات منذ بداية المظاهرات المناهضة لقانون الجنسية الجديد والذي يستثني المسلمين دون غيرهم في الحصول على الجنسية بينما يمنح للهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند بشكل غير قانوني حق الحصول على الجنسية إذا أثبتوا تعرضهم للاضطهاد بسبب دينهم في بنغلاديش وباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية المسلمة.