شاهد: انطلاق فعاليات الدورة الـ19 لقلعة الثلوج في شمال شرق الصين

انطلقت فعاليات الدورة الـ19 لقلعة الثلوج في مدينة مودانجيانغ التابعة لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين. وفتحت أبوابها أمام آلاف الزوار الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لمشاهدة المنحوتات الجليدية التي يتم نحتها في كل موسم بسواعد آلاف العمال.

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