شاهد: انطلاق فعاليات الدورة الـ19 لقلعة الثلوج في شمال شرق الصين

انطلقت فعاليات الدورة الـ19 لقلعة الثلوج في مدينة مودانجيانغ التابعة لمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين. وفتحت أبوابها أمام آلاف الزوار الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد لمشاهدة المنحوتات الجليدية التي يتم نحتها في كل موسم بسواعد آلاف العمال.
وفي مساحة تغطي 60000 متر مربع تم عرض 80 منحوتة جليدية صممت بشكل متقن ومفعم بالإبداع.
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