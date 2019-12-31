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شاهد: صور جوية لعمليات الإطفاء المستمرة في أستراليا

تستمر جهود إطفاء الحرائق في أستراليا، ويحاول رجال الإطفاء محاربة حريق في ملبورن وسط إعلان الطوارئ في ولاية فكتوريا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية بأنه قد تم إخبار سكان العديد من المناطق بأن الوقت قد فات للفرار من الحرائق في شمال شرق المدينة ويجب أن يتأخذوا ملاجئ آمنة فوراً.

هذا الإعلان واحد من 11 في أنحاء فيكتوريا، وسط درجات حرارة شديدة، وصلت إلى 41 درجة مئوية في ملبورن، ورياح قوية.

وتسبب البرق بـ16 حريقًا في فيكتوريا خلال الليل.

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