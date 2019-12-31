احتفالات يشوبها بعض الحزن وكثير من التحدي.
تقاطر نحو ثلاثة ملايين أسترالي على المناطق المجاورة لميناء مدينة سيدني للاحتفال بقدوم العام الجديد رغم أزمة حرائق الغابات التي تعصف بولاية نيو ساوث ويلز منذ عدة شهور. تأخر انطلاق الألعاب النارية بسبب الرياح الشديدة لم يثن المحتفلين عن الاستمتاع بالمراسم التي أنست الجميع متاعب مكافحة الحرائق المستعرة في غابات الولاية، إذ دمرت هذه الكارثة أكثر من ألف منزل كما أودت بحياة 12 شخصاً خلال الأشهر القليلة الماضية فيما اضطرت عدة مناطق في أستراليا لإلغاء احتفالات العام الجديد نظرا لاتساع رقعة الحرائق.
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