عاجل
شاهد: طائرات من دون طيار وأجواء احتفالية مبهرة بالعام الجديد في شنغهاي الصينية

no comment

شاهد: طائرات من دون طيار وأجواء احتفالية مبهرة بالعام الجديد في شنغهاي الصينية

قامت حوالى 2000 طائرة من دون طيار بالتحليق في السماء حيث أضاءت الأجواء بنهر هوانغبو بشنغهاي شرق الصين للترحيب بالعام الجديد. وأقلعت الطائرات من نهر هوانغبو، مشكلة أنماطا مختلفة تراوحت بين الكرة الأرضية والتنين.

وحوالى منتصف الليل، تجمعت الطائرات على شكل رجل يتقدم إلى الأمام في مؤشر واضح على التغييرات الهائلة والإنجازات الكبيرة التي حققتها مدينة شنغهاي في الأعوام الأربعين الأخيرة.

No Comment المزيد من

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox