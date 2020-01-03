شاهد: طائرات من دون طيار وأجواء احتفالية مبهرة بالعام الجديد في شنغهاي الصينية

قامت حوالى 2000 طائرة من دون طيار بالتحليق في السماء حيث أضاءت الأجواء بنهر هوانغبو بشنغهاي شرق الصين للترحيب بالعام الجديد. وأقلعت الطائرات من نهر هوانغبو، مشكلة أنماطا مختلفة تراوحت بين الكرة الأرضية والتنين.
وحوالى منتصف الليل، تجمعت الطائرات على شكل رجل يتقدم إلى الأمام في مؤشر واضح على التغييرات الهائلة والإنجازات الكبيرة التي حققتها مدينة شنغهاي في الأعوام الأربعين الأخيرة.
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