شاهد: حديقة حيوانات برلين تنظم عيد ميلاد خاص بالحيوانات

قام عمال حديقة حيوانات العاصمة الألمانية برلين بتنظيم عيد ميلاد للحيوانات حيث قاموا بتثبيت أشجار الميلاد في أماكن مختلفة من الحديقة. وأظهرت الصور الفيلة وهم يطوفون بشجرة الميلاد ويلتهمون الطعام الذي تمّ وضعه فوقها، كما قام قطيع من الإبل بالدوران حول الشجرة المزينة والتي عُلق عليها بعض الطعام أيضا، في مؤشر واضح على أن الاحتفالات بعيد الميلاد ليست حكرا على الإنسان.