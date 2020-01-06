شاهد: جنازة مهيبة للقائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والمرشد الأعلى يجهش بالبكاء

أقام الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان القائد العسكري الأعلى قاسم سليماني في طهران يوم الاثنين. وأجهش علي خامنئي بالبكاء خلال صلاة الجنازة التي حضرها الرئيس الإيراني حسن روحاني. واحتشد الآلاف في شوارع العاصمة الإيرانية للمشاركة في تشييع الجنازة.

وقتل القائد العسكري قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار الجمعة بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما صدم الجمهورية الإسلامية وأثار مخاوف من حرب جديدة في الشرق الأوسط.