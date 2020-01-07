شاهد: أستراليا تشيع جثمان عامل إطفاء توفي خلال الحرائق التي تشهدها البلاد

أقامت مدينة سيدني في أستراليا الثلاثاء مراسم جنازة رجل إطفاء متطوع توفي وهو يحارب الحرائق المندلعة في أستراليا. وكان أندرو أودوير البالغ من العمر36 عامًا، في قافلة لسيارات إطفاء الحرائق في جنوب غرب سيدني في 19 ديسمبر/ أيلول المنصرم عندما سقطت شجرة على الشاحنة وتسببت في إنقلابها ووفاة الإطفائي وزميل له يدعى جييوف كياتن.
مراسم الجنازة حضرها الوزير الأول سكوت موريسن وزوجته جيني والكينغ إلى جانب عائلة الضحية وزملائه في فرقة الإطفاء.
واندلعت الحرائق في عدة مناطق في أستراليا بسبب الجفاف والحرارة في البلاد منذ سبتمبر/ أيلول الماضي وتسببت في مقتل 25 شخصًا وتدمير 2000 منزل وحرق مساحة تبلغ ضعف مساحة ولاية ماريلاند الأمريكية.
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