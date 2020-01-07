شاهد: حرائق أستراليا تهدد الحياة البرية وتقتل عشرات الحيوانات

تسببت الحرائق التي تجتاح أستراليا منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في خسائر فادحة في الحياة البرية في البلاد، حيث يُعتقد أن مئات الملايين من الحيوانات البرية قد قُتلت في الحرائق، بالإضافة إلى الآلاف من الماشية. وتناثرت جثث حيوان الكنغر المنتشر في أستراليا على جانبي الطرقات إلى جانب الحيوانات الأخرى.

راي هارفي القائمة على إدراة بيت الكنغر الذي بنته منذ 16 عامًا، فقدت العشرات من حيواناتها، عندما إجتاحت الحرائق منطقة فيكتوريا عشية رأس السنة. تم إجلاء راي بالقوارب بمساعدة رجل إطفاء متطوع، وهي تخشى موت العشرات من حيواناتها. منذ اندلاع الحرائق، عاد حوالي 22 من الكنغر إلى المأوى، بعضها أصيب بحروق خطيرة.

إنتشار الحرائق وإستمرارها في مناطق أستراليا يهدد الحياة البرية، كما يؤثر نقص الإمدادات الطبية على العمل الذي يمكن القيام به لمساعدة الحيوانات المتبقية.