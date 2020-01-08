شاهد: زلزال بقوة 6.4 على سلم ريختر يتسبب في أضرار كبيرة ببورتوريكو

أعلنت السلطات في بورتوريكو حالة الطوارئ بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب في أضرار كبيرة. وأشارت السلطات إلى أن إعلان حالة الطارئ سوف يسمح بنشر قوات الأمن والجيش في المناطق المنكوبة. وأكدت السلطات أن المرافئ لم تتضرر وأن مخزونات الجزيرة من المحروقات ووقود الديزل والغاز الطبيعي تكفي لأسابيع.