شاهد: الجليد يزيد من جمال الطبيعة في مناطق شمال شرق الصين

أظهرت صور تداولتها وسائل الإعلام مناظر شتوية جميلة في شمال شرق الصين حيث انخفضت درجات الحرارة. وكانت غابات مدينة بنشي بمقاطعة لياونينغ مغطاة بالجليد وكان لأشعة الشمس وقع على المنظر حيث بت الأشياء متلألئة مثل البلور.
وشهدت منطقة جيو هواشان ذات المناظر الطبيعية الخلابة في مدينة تشيتشو بمقاطعة آنهوي بشرق الصين غيوما كثيفة على الجبال والبحار. كما غطت الثلوج الغطاء النباتي الجبلي ومنحتها نوعا من السحر المميز. واستقطبت هذه المناظر الخلابة عددا كبيرا من السياح والسكان المحليين الذين قصدوا المكان لاكتشاف جمال الطبيعة.
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