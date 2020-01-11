شاهد: حرفة صناعة البخور من نبتة الخيزران في فيتنام

في قرية كوانج فو كاو الواقعة على مشارف العاصمة الفيتنامية هانوي، يقوم العشرات من القرويين بتجفيف العشرات من أغصان الخيزران "البامبو" قبل تقطيعها لصنع قطع البخور التي سيحرقها الآلاف من الناس في فبراير خلال احتفالات السنة الفيتنامية الجديدة، تيت.

في هذه القرية وكغيرها من القرى الأخرى في المنطقة، يعتاش العديد من السكان على هذه الحرفة التي تعود إلى مائة عام. وتحرص العائلات على نقل سر الصنعة من جيل إلى جيل. بعد عملية التجفيف، يتم إدخال أغصان الخيزران في آلة لقطعها، قبل أن يتم غمرها في صبغة وردية اللون ثم لف القطع بعجينة عطرية وتجفيفها مرة أخرى.