شاهد: افتتاح أسبوع الوشم في ريو دي جنيرو بحضور آلاف الفنانين والهواة

افتتح أسبوع ريو دي جانيرو للوشم السبت 11 كانون الثاني/ يناير بمشاركة أكثر من ألف فنان وشم وآلاف الهواة في الفعاليات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.
وتنظم مسابقة "ملكة جمال الوشم" التقليدية ككل عام لكن لأول مرة في ريو يجري في هذه النسخة تنظيم مسابقة "سيد الوشم".
يمكن لهواة الوشوم أيضاً المشاركة في مسابقة الوشم في 27 فئة مختلفة مثل الوشوم الواقعية والوشوم المكتوبة والتنقيطية والمرسومة بالألوان العادية والألوان المائية وغيرها.
ويتوقع المنظمون مشاركة حوالي 25 ألف شخص في أسبوع ريو للوشم هذا العام، في بلاد شهدت نمواً بنسبة 25 % في سوق الوشم، وفيها حوالي 200 ألف استوديو للوشم.
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