شاهد: حديقة حيوانات في الصين تحتفل بذكرى مئة يوم على ولادة باندا عملاق

حظي باندا عملاق يدعى "قوه تشينغ"، السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بحفل بمناسبة مرور مئة يوم على مولده.

الاحتفال تم فى متنزه تشيميلونغ سفاري بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين.

وولد الباندا عشية العيد الوطني السبعين للصين، 30 أيلول/ سبتمبر عام 2019، وهو ما يفسر الاسم الذي منح إليه والذي يترجم حرفيًا إلى "احتفال وطني".

وقال حراس حديقة الحيوان إن قوه تشينغ لا يزال يتغذى بشكل أساسي على الحليب المعبأ، وأن وزنه يزيد بمقدار 70 غراماً يوميًا تقريباً، حيث بلغ وزنه السبت 7,9 كيلوغرام بعد أن سجل 128 غراماً فقط عند مولده.