شاهد: الفيليبين تعيش حالة إنذار مع اقتراب ثوران البركان تال

مع اقتراب ثوران البركان تال في الفليبين الذي أطلق يوم الثلاثاء حمما وعمودا ضخما من الرماد مع أدخنة ممزوجة بالبرق جنوب العاصمة الفيليبينية مانيلا، أقدمت السلطات على إغلاق المدارس والمحال ومطار مانيلا، وألغيت عشرات الرحلات الجوية وأصابت حالة من الشلل مختلف أنحاء البلاد. وأجلي عشرة آلاف شخص على الأقل إلى مراكز إيواء.
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