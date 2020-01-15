قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة إن إعصارا ضرب مدينة لوريس في ولاية كارولاينا الجنوبية يوم الاثنين.
وألحق الإعصار أضرارا بالسيارات، و في ساحة ثانوية تابعة للمدينة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لم يصب أي شخص في الإعصار الذي بلغت قوته 90 ميلا في الساعة أي ما يعادل 145 كيلومترا في الساعة.
وتظهر في الفيديو السيارات وقد ارتطمت ببعضها البعض.
وفي كارولاينا الشمالية، أفاد مسؤولون في مقاطعة سامبسون بأن جزءا من سقف إحدى المدارس قد انهار عندما ضربت عاصفةٌ المنطقة ما أدى لإصابة ثلاثة طلاب بجروح طفيفة.
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