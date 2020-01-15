في شريط مصور يظهر طلبة إحدى الأكاديمات في العاصمة المصرية القاهرة وهم بصدد القيام بتدريبات بدنية في ميادين مفتوحة، والقيام بتدريبات أخرى على استعمال الأسلحة الخفيفة. ولم تشر وكالة الأنباء الفرنسية إلى المناسبة التي استوجبت تصوير الشريط.
في شريط مصور يظهر طلبة إحدى الأكاديمات في العاصمة المصرية القاهرة وهم بصدد القيام بتدريبات بدنية في ميادين مفتوحة، والقيام بتدريبات أخرى على استعمال الأسلحة الخفيفة. ولم تشر وكالة الأنباء الفرنسية إلى المناسبة التي استوجبت تصوير الشريط.
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