شاهد: الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الابن يرقص مع بوتين في روسيا

نشر الكرملين شريطا مصورا من الأرشيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو يرقص مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في مدينة سوتشي سنة 2008. وتم نشر الفيديو في إطار مشروع الكرملين للاحتفال بوجود بوتين في الحكم منذ 20 سنة. وكانت زيارة بوش الرسمية إلى روسيا سنة 2008، هي آخر مرة يلتقي خلالها الرئيسان الامريكي والروسي.