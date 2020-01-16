استمرت سحب الدخان والرماد في الارتفاع من فوهة بركان صغير بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا، في وقت واصل عشرات آلاف الأشخاص مغادرة المنطقة. وكانت رفعت حالة الإنذار الخاصة بالبركان "تال" إلى المستوى الرابع ثم على المستوى الخامس، عندما استمر ثورانه يوم الأحد. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن 38 ألف شخص نقلوا بعيدا، إلى أكثر من 200 مركز إيواء.