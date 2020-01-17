شاهد: خيول تثب فوق نيران "تطهرها" في مهرجان "لومينارياس" الإسباني

نظم مهرجان "لومينارياس" السنوي في سان بارتولومي دوبيناريس في إسبانيا بالقرب من العاصمة مدريد، حيث يجوب راكبو عشرات الخيول الأزقة التي توسطتها النيران، فيثبون فوقها، في تقليد يرجح الأهالي أنه يعود على ممارسات وثنية عرفتها منطقة قشتالة سنة ألف قبل الميلاد. ويعتقد المنظمون أن النيران التي يتم إشعالها لتثب عليها الخيول، تهدف إلى تطهير الحيوانات وحمايتها من الأمراض، كما يعتقدون أنها تهب راكبي تلك الخيول الخصوبة. غير أن جمعيات للرفق بالحيوان تدين تنظيم المهرجان، وتقول إن الحدث يرعب الخيول، التي تتعرض للضرب على أيدي مالكيها، أو تتعرض للسقوط.