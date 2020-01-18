فيما افتتح مجلس الشيوخ الأمريكي المحاكمة الخاصة بعزل الرئيس دونالد ترامب، تجمع محتجون تحت قبة الكابيتول، مطالبين بعزل ترامب من منصبه. وارتدى المحتجون خلال المظاهرة الصامتة قمصانا حمل كل منها حرفا، لتشكل معا عبارة: "اعزلوا ترامب"، ورفع آخرون شعارات مكتوبة حملت عبارات: "غير مؤهل للحكم"، "أوقفوا الحرب"، كما غنى المحتجون: "ترامب خطر على بلادنا"، و"ترامب مذنب". وانتهت المظاهرة بتحذير من شرطة الكابيتول التي بدأت بإيقاف محتجين، فيما انفض آخرون من القاعة.
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