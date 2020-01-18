شهد الأسبوع الماضي إحياء عدد من التقاليد والاحتفالات غير الاعتيادية مثل اليوم السنوي لرواد مترو أنفاق مدينة نيويورك دون سراويل. وفي العاصمة الروسية موسكو، استمتع بعض المواطنون بقيادة دبابات حربية حقيقية ولكن في أحجام مصغرة كنوع من اللعبة التي تحاكي التدريبات العسكرية. واحتفلت الكنيسة الروسية أيضاً بتعميد عدد من الأطفال خلال الاحتفالات بالعام الأرثوذكسي الجديد.
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