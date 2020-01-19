زينت الساحة الرئيسية للعاصمة الهولندية أمستردام بأزهار التوليب، احتفالا باليوم الوطني لأزهار التوليب. وخصصت مساحة 2500 متر مربع لتكوين حديقة في الساحة، حيث تم عرض 200 ألف زهرة من مختلف الألوان. وتمت دعوة الزائرين إلى انتقاء الأزهار التي يرغبون فيها مجانا، وساعدهم في عملية الاختيار مختصون في الزراعة، محيطين إياهم علما بكيفية رعايتها. وتعد هولندا أكبر دولة منتجة للتوليب، وهي تنتج حوالي ملياري زهرة توليب على طول الموسم، يتم تصديرها إلى أكثر من 100 بلد في العالم.
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