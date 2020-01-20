شاهد: استمرار الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في بيروت

استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في محيط مبنى البرلمان لتصل حصيلة الإصابات إلى أكثر من 530 مصاباً خلال يومين. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع الماء في مواجهة المتظاهرين وسط هطول الأمطار الغزيرة. وتعهدت السلطات اللبنانية اليوم الإثنين بالتصدي بقوة للمتظاهرين بعد عدة أيام من الاحتجاجات التي شهدت اقتحام وتخريب عدد من المنشآت العامة والخاصة وسط العاصمة. وتستمر المظاهرات المناهضة للطبقة الحاكمة في لبنان منذ أكتوبر – تشرين الأول الماضي.