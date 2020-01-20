خرجت آلاف النسوة في مسيرة عبر شوارع واشنطن، في احتجاج يتجدد سنويا ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وتعليقاته المهينة بحق النساء، في وقت بدت الانتخابات الرائاسية المقبلة تلوح في الأفق. وأعربت عديد المشاركات عن انزعاجهن من احتمال فوز ترامب بولاية جديدة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وقلن إن ذلك سيكون أمرا مروعا. وكان حوالي ثلاثة ملايين أمريكي تظاهروا في أنحاء البلاد، بعيد أداء ترامب اليمين الدستورية سنة 2017، ولكن منذ ذلك الوقت، أخذ العدد في التراجع سنويا.
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