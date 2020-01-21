أحيت أذربيجان الذكرى الثلاثين لما يعرف بيناير الأسود الدامي وهو التاريخ الذي شهد مقتل أكثر من 200 متظاهر طالبوا باستقلال الجمهورية عن الاتحاد السوفييتي السابق عام 1990. وعلى الرغم من وقوع تلك المذبحة في العاصمة باكو إلا أن ذلك لم يثن الآذريين عن جهودهم من أجل الاستقلال وهو ما تحقق بالفعل بشكل كامل بنهاية عام 1991. ويشهد يوم 20 يناير – كانون الثاني من كل عام زيارة الآذريين ضريحا خاصا أقيم في باكو لتخليد أسماء وصور ضحايا مذبحة عام 1990 ونثر الورود على قبورهم.
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