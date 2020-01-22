شاهد: مئات المهاجرين يتحدون ترامب بعبور المكسيك لدخول الولايات المتحدة الأمريكية

تحدى المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعبورهم نهر سوشياتى في غواتيمالا من أجل دخول المكسيك ومنها إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب قد أصدرت قانونا يلزم المهاجرين بالبقاء في المكسيك أو تقديم طلبات للحماية في إحدى دول أمريكا الوسطى عوضاً عن تقديمها بعد دخولهم إلى الولايات المتحدة. وتمكنت السلطات من إقناع حوالي 1000 مهاجر بدخول المكسيك بشكل شرعي إلا أن بقيتهم ظلوا عالقين بالأراضي الموحلة بالقرب من النهر في محاولة لعبوره بشكل غير شرعي ما أدى لوقوع اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن.