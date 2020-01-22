خرج مئات المتظاهرين في شوارع بوغوتا، مطالبين بإقرار مجانية الرعاية الصحية والتعليم وتحسين ظروف المعيشة. ودعا المتظاهرون الحكومة إلى اتخاذ تدابير لمنع قتل نشطاء حقوق الإنسان، كما دعوا إلى إبرام إتفاق سلام مع المتمردين اليساريين.

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