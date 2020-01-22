استمرت الإشتباكات الثلاثاء بين قوات الأمن العراقية والمحتجين المناهضين للحكومة في الناصرية وبغداد.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي خلال الاشتباكات بينما ألقى المحتجون القنابل الحارقة عليها.

وكان ثلاثة متظاهرين قد قضوا أمس في بغداد كما أصيب العشرات وفقا لمسؤولين.

وأحرزت الحركة الاحتجاجية عددا من النجاحات قبل أن تتسبب غارة أمريكية في تشتيت الانتباه العام عن هذه الانتفاضة التي قتل فيها ما لا يقل

عن خمسمائة شخص بنيران قوات الأمن منذ اندلاع المواجهات.