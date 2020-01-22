شيع المئات من العراقيين في البصرة جثمان الناشطة المدنية جنات ماذي البالغة من العمر 40 عاما والتي قتلت خلال هجوم مسلح وسط مدينة البصرة.

ووقع الهجوم قبيل منتصف ليل الأربعاء، وأكد مصدر طبي في دائرة الطب العدلي في البصرة، وصول جثة الناشطة التي فارقت الحياة إثر إصابتها بالرصاص.

وتتواصل الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومختلف المدن العراقية بين المتظاهرين وقوات الأمن وأسفرت المواجهات منذ بداية الأسبوع عن مقتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم قتلوا الإثنين خلال صدامات الاثنين في بغداد. ويطالب المحتجون بطبقة سياسية جديدة بدلا من المسؤولين الذين يحتكرون السلطة في البلاد منذ ما يقارب 17 عاماً.